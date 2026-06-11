タレントの時東ぁみさんが6月8日、自身のインスタグラムを更新。最新のヘアスタイルを披露しました。 【写真を見る】【 時東ぁみ 】 「2ヶ月ぶりの美容室へ」最新ヘアスタイルに反響「めっちゃ可愛い」「凄くお似合い」時東ぁみさんは「2ヶ月ぶりの美容室へ」と、投稿。続けて「自分のことを後回しにしすぎて…見られる仕事とは思えないほど間隔が空いてしまった。。。」「カットとトリートメントでスッキリ☆」と綴ると