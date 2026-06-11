タレント・俳優で画家の片岡鶴太郎さんが6月11日、自身のインスタグラムを更新。畑作業の様子を公開しました。【写真を見る】【 片岡鶴太郎 】「自然の力を感じるひとときです」野菜の苗を植え生み出す71歳の“菜食筋肉ボディ” 5月14日の投稿で、「71歳！菜食」と綴り、肉体美を披露していた片岡鶴太郎さん。 今回の投稿では、その “肉体美を生み出す” 野菜を植える様子を届けています。 片岡さんは