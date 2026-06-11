日本人の2人に1人がかかるとされる「がん」。本記事では、がんを経験した落合恵子さん、市川由紀乃さん、倍賞美津子さんのインタビューをお届けします。ステージ?や?、突然の宣告という過酷な試練に直面しながらも、彼女たちはどのように絶望を乗り越え、自分らしい生き方を見出したのでしょうか。この記事のすべての写真を見る* * * * * * *落合恵子81歳「クレヨンハウス移転の翌年、ステージIIIＡの肺がんに。〈がんになった自分