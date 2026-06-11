レースクイーン（レースアンバサダー）で女優の早川みゆき（29）が11日までにXを更新。所属事務所の退所を報告した。早川は「いつも応援して下さるファンの皆さま、お世話になっております関係者の皆さまへこの度、4年間お世話になった株式会社チタノタ企画を退所する運びとなりました」と報告。「突然のご報告となりますが、事務所とは十分に話し合いを重ね、円満な形で新たな道へ進むこととなりました」と説明し、「これまで支