FRUITS ZIPPERの公式X（旧Twitter）アカウントは6月10日、投稿を更新。メンバーの櫻井優衣さんが圧巻の美脚を披露し、反響を呼んでいます。【写真】FRUITS ZIPPER・櫻井優衣の圧巻美脚「足長いし顔ちっさいし体型レベチすぎる！」同アカウントは10日、東京ガーデンシアターで行われたイベント「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」にモデルとして出演した櫻井さんのオフショットを2枚投稿。ビニールのような素材でできたセットアップを着