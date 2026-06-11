All Aboutが実施している「夫婦の給与事情・家計実態に関するアンケート」から、2026年4月25日に回答のあった、宮城県在住41歳女性の給与事情を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：夏年齢・性別：41歳・女性同居家族構成：本人、夫（41歳）、息子（11歳）居住地：宮城県住居形態：持ち家（戸建て）世帯年収：810万円現預金：1200万円リスク資産：500万円妻が家計を管理して「毎月5万円を貯蓄」夫婦の働き方は「フルタイ