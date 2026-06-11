俳優の土屋太鳳さんは6月10日、自身のInstagramを更新。撮影現場でのオフショットを公開しました。【写真】土屋太鳳＆共演者のオフショット「待ち時間に空手を教えてくださったり」土屋さんは「#テレビ朝日 系列で今日6月10日、21時から放送される“ #水9 ” ドラマ『 #ボーダレス〜広域移動捜査隊 』の最終話に向けて振り返りを」とつづり、2枚の写真を投稿。俳優の田中幸太朗さんとのツーショットです。田中さんは「空手の全国大