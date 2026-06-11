地道な改良に注目が集まる 「2.4リッター消滅」を心配する人もスバルは2026年6月4日、ステーション「レヴォーグ」の一部改良モデルを発表しました。2020年の現行型登場から7年目となる一部改良で通称「F型」に進化したレヴォーグについて、SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。レヴォーグは2014年に初代モデルが登場したステーションワゴンです。従来の「レガシィツーリングワゴン」に代わるモデルですが、