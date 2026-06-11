スバル新型「軽バン」発表！スバルは2026年6月11日、軽商用バン「サンバーバン」の一部改良モデルを発表しました。サンバーバンは、1961年の初代誕生から長きにわたりビジネスの現場を支えてきた歴史あるモデルです。【画像】超カッコいい！ これが最新「サンバーバン」です！（17枚）1999年発売の6代目まではスバルが自社製造を行っていましたが、2012年発売の7代目以降はダイハツ「ハイゼットカーゴ」のOEMモデルとして展