一番売れてるトヨタの「快速ハッチ」に注目！トヨタ「ヤリス」は、人気のコンパクトカーです。日本自動車販売協会連合会の「乗用車ブランド通称名別順位」によると、2025年度（2025年4月〜2026年3月分）は15万4627台を登録し、登録車のナンバー1に輝きました。この数字は、SUVの「ヤリスクロス」やスポーツモデルの「GRヤリス」を含めたシリーズ全体の合算ですが、その中核をなすのがベースとなるハッチバックのヤリスです。【