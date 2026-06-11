広陵高校野球部での暴力事案をめぐる問題で、中井哲之前監督が辞表を提出し、参与を辞任していたことがわかりました。 中井前監督は部内の暴力事案をうけて去年８月に監督を交代しその後、副校長から参与に降格していました。 広陵高校によりますと中井前監督は今月、理事及び参与職の辞表を提出し８日の理事会で辞任を承認したということです。 暴力問題については先月広陵高校が公表した第三者委員会の調査報告書で、複数