瀬戸内の夏の風物詩小イワシ漁が解禁され、初競りではこの５年間で最も高い金額で取り引きされました。 宮粼 玲太記者「初物の小イワシが今続々と水揚げされています」 １１日午前５時すぎ、広島市中央卸売市場には小イワシの一番船が到着しました。 広島魚市場によりますと水揚げは約５ｔと豊漁で、例年並みの１０ｃｍから１１ｃｍほどの大きさだということです。 初競りでは小ぶりとの前評判がありましたが、例年