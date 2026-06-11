エイコーは、「Can★Do」をはじめとする100円ショップにて【しろたん×サンリオキャラクターズ】のオリジナル商品第2弾を発売する。【写真】キキとララに挟まれるしろたん…かわいいキーホルダーもファンシーキャラクターの『しろたん』とサンリオのキャラクターたちが夢のコラボレーション。みんなでいちごの帽子をかぶったり、パジャマ姿で寝ていたり、かわいくて癒されるデザインとなっている。■商品ラインアップ・しろた