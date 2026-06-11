きょうは梅雨前線が日本の南に下がり、全国的に日差しが届くでしょう。ただ、あすにかけては上空の寒気の影響で、次第に大気の状態が不安定になり、にわか雨や雷雨の所がありそうです。【CGで見る】あすにかけてにわか雨や雷雨の所が…きょう〜あす（11日）の降水・雲予想全国的に梅雨の晴れ間関東甲信山沿いや内陸はにわか雨きょうは各地で日差しが届き、にわか雨があるのは北海道から中国地方の山沿いや内陸が中心で、降る範