スペイン・バルセロナのサグラダ・ファミリア教会でメインタワーの「イエスの塔」が完成し、現地は祝福ムードに包まれました。「イエスの塔」は高さ172.5メートルで、18本ある塔の中で最も高く、先端には巨大な十字架が設置されています。教会では10日、完成を祝う式典が開かれ、教会を設計した建築家アントニ・ガウディの肖像がドローンにより夜空に彩られる演出とともに花火が打ち上げられ、大きな歓声があがりました。これに先