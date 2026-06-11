10日の衆議院法務委員会で中道改革連合の平林晃議員が、警察や検察の不祥事の後の「事後対応」の問題を追及した。【映像】平林議員の追及に議場から“応援”のヤジが飛ぶ瞬間（実際の様子）平林議員は「刑事司法に対する国民の信頼が大きく揺らいでいる。袴田事件などの冤罪、大川原化工機事件のようなでっち上げと長期勾留、プレサンス事件のような不適正な取り調べ、大阪地検幹部による部下への性加害事件、佐賀県警のDNA型