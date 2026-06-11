神奈川県相模原市の河川敷で座間市に住む17歳の女子高校生が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察は女子高校生の知人の10代の男が女子高校生が死亡したいきさつを知っているとみて現在事情を聴いています。11日午前2時すぎ相模原市南区下溝にある相模川の河川敷で座間市に住む17歳の女子高校生が倒れているのが見つかりました。搬送時に女子高校生は意識はなかったということで、その後、死亡が確認されま