◆カーリング日本選手権第４日（６月１１日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の２次リーグ（Ｌ）がスタートし、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、中部電力に２―８で敗れた。１次Ｌの直線対決の成績を持ち越して行われるため、１次ＬＢブロックで２位通過の女王チームは、１勝１敗からスタート。勢いに乗るためにも序盤から主導権を握りたかったものの、第１エンド（Ｅ）で２点を先制されるな