日本代表の守護神ＧＫ鈴木彩艶（２３＝パルマ）をアストンビラ（イングランド）が今夏の補強に向けてリストアップしたと、移籍事情に精通するファブリッツイオ・ロマーノ記者が公式Ｘで報じた。「独占：エミリアーノ・マルティネスが退団した場合、アストンビラのリストにある３人のＧＫにザイオン・スズキが含まれている」と記した。アルゼンチン代表ＧＫマルティネスはユベントス（イタリア）と交渉中とされ「まだクラブ間の合