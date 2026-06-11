北中米Ｗ杯開幕戦（１１日＝１２日、メキシコ市）に臨む元日本代表監督で開催国のメキシコを率いるハビエル・アギーレ監督（６７）が意気込みを語った。自身３度目となるＷ杯。南アフリカとの初戦に向け「素晴らしい。人生、両親、妻にも感謝している。光栄に思う」とし「２６人全員が興奮している。どのポジションでも良いプレーができると確信しているし、誰が先発しても疑いはない」と力説。過去最高ベスト８の壁を突破する