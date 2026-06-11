先月３０日に結婚披露宴を開いた歌舞伎俳優・中村橋之助と元乃木坂４６の能條愛未の夫妻が、１４日放送のテレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」の番組開始５５周年特別企画１時間ＳＰ（後０時５５分）に出演する。 ２人の出会いは２０２１年のミュージカル「ポーの一族」での共演。初のミュージカルで必死だった橋之助と能條は、当初２か月間ほとんど会話がな元乃木坂４６のかったが、共演者の誘いをきっかけに急接近。 交際