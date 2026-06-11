【女子旅プレス＝2026/06/11】福井県勝山市の標高1,000mの展望エリアに「JAMテラス」が、2026年7月11日にオープンする。人気ブランド「niko and ...」がプロデュースを手掛け、九頭竜川の絶景やキッチンカーでグルメを満喫できる。【写真】「JAMテラス」イメージ＆提供フード◆標高1,000mの特等席で味わう非日常の絶景JAM福井勝山マウンテンリゾートでは、グリーンシーズンを「GREEN JAM」として展開し、山の自然や景色を活かした