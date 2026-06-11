去年夏の集中豪雨で運休が続く霧島市のJR肥薩線で、今月28日の運転再開を前に、線路の上を歩いて沿線の風景を楽しむイベントが開かれました。 JR肥薩線は、去年8月の集中豪雨で線路の盛り土が崩れ、吉松駅と隼人駅の間で運休が続いていますが、今月28日に運転を再開する予定です。 運転再開を前に沿線の風景を楽しんでもらおうと、霧島市の大隅横川駅から霧島温泉駅までの沿線およそ6.4キロを歩くイベントが開かれました。 J