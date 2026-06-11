【モデルプレス＝2026/06/11】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が6月10日、自身のInstagramを更新。6月12日にリリースされるLE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEとのコラボレーションのデジタルシングル「ICONIC BY MISTAKE」のオフショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】28歳人気K-POPメン「2次元から出てきたみたい」金髪×タイツ美脚ショット◆サクラ、美脚映える黒タイツサクラは「ICONIC BY