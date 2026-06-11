「しっかりメイクをしたはずなのに、なんだか顔色が悪い……。」もしかしたら、おとな世代に多い肌の「黄ぐすみ」が原因かもしれません。このお悩みを解消するポイントは、肌に合わせたカラー下地の選び方と塗り方にありました。くすみを飛ばして透明感を引き出すテクニックを、ヘア＆メイクアップアーティスト・レイナさんに教えていただきます！ピンクの力でお疲れ肌を幸せ肌に乾燥や紫外線、加齢の影響などにより、おとな世代は