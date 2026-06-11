岡山市役所 岡山市は11日、岡山市に住む10代の男性が腸管出血性大腸菌に感染したと発表しました。 市によりますと、男性は6月1日から腹痛など症状があり、その後、医療機関を受診したところ、感染が分かりました。 現在、症状は軽症化しているということです。 感染源は不明で、岡山市保健管理課は現在のところ散発事例だとみています。 岡山県は、4月27日に、岡山県下全域に「腸管出血性大腸菌感染症注意報」を発