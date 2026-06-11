提供：玉野市消防本部 岡山県玉野市は10日、ロシアによる侵攻が続くウクライナに救急車を提供すると発表しました。 岡山県の要請を受けて行うもので、使用を終えた救急車を提供します。玉野市消防本部は、人命救助活動などに役立ててもらいたいとしています。車両は、６月１６日、ウクライナに向け送られます。