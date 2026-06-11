秋田朝日放送 サクランボの産地、湯沢市三関地区で主力品種の佐藤錦が収穫時期を迎え、地元のＪＡなどが秋田市の卸売市場で、赤く実ったサクランボのおいしさをＰＲしました。 湯沢市の三関地区では、佐藤錦の収穫が平年よりおよそ１週間早く１０日から始まりました。11日秋田市の卸売市場では、佐藤錦の初せりに合わせて試食宣伝会が開かれ、あきたフレッシュ大使の２人が仲卸業者などに三関産のサクランボをＰＲしまし