【新興国通貨】ドルメキシコペソは１７．４０前後=メキシコペソ ドルメキシコペソは１７．４０前後ではっきりしない動き。中東情勢警戒で動きにくい。対円では９円２２銭台。円安がやや優勢で、９円２０銭前後がしっかり。 USDMXN 17.3934MXNJPY 9.2277