長野市松代町では、特産品のアンズの出荷が始まっています。長野市松代町にある選果場では、収穫したばかりのアンズの出荷作業が行われています。11日は酸味が強く、ジャムなどの加工に向く品種「平和」をはじめ、3品種合わせて500キロが持ち込まれ、実の重さや傷がないかなどを確認していました。今年は、生育期である4月上旬から6月上旬にかけて気温が高い日や雨が降る日が多かったことから、例年より1週間ほど早く出荷が始まり