通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.91-1.09円コールオーバー ユーロ円0.87-1.31円コールオーバー ポンド円1.01-1.47円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格