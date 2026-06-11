秋田朝日放送 三種町に本店を置くＪＡ秋田やまもとの職員が、組合員の口座から現金約３５５万円を着服したとして、諭旨解雇処分となりました。 ＪＡ秋田やまもとによりますと、営農経済部に所属していた職員は２０２３年８月から今年２月にかけて、組合員を中心とした有志の団体が会合などのために積み立てていた口座から、４７回にわたり合わせて３５５万８千円を引き出し着服していました。 この口座は職員が通帳と印