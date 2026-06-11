静岡市美術館で開催されている「水木しげるの妖怪百鬼夜行展」がまもなく最終日を迎えます。「水木しげるの妖怪百鬼夜行展」 は水木しげるさんの妖怪画制作の裏側を知ることができる展覧会で、原画など100点以上が展示されています。精密かつコミカルな世界観を楽しめることから、会場には連日多くのファンが訪れていて、6月7日には、来場者が4万人を達成しました。この美術展は、6月14日まで静岡市美術館で開催されています。