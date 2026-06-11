大豆の栽培や活用方法を学ぼうと、長野県南佐久郡佐久穂町の児童が11日、種まきに挑戦しました。「お豆入れて」大豆の種をまいたのは、佐久穂小学校の2年生67人です。この小学校では、毎年、大豆の栽培に取り組んでいて、今年は2年生が「自分たちで育てたい」と提案しました。児童たちは、大豆の加工品を作る地元のグループから教わり、栽培から活用までを学びます。この日は、加工に適した品種「ナカセンナリ」の種、約600