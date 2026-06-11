三川町で2024年、当時90歳の女性を殺害したとして一審で懲役17年の実刑判決を 受けた男の控訴審の判決公判で、仙台高等裁判所は11日、被告の控訴を棄却する判決を言い渡しました。この裁判は2024年9月、三川町横川新田の無職・石川一馬被告（29）が三川町横山の阿部祥子さん（当時90）の自宅に侵入し、阿部さんの首を絞めるなどの暴行を加え殺害した罪などに問われたものです。山形地方裁判所は2026年2月、石川被告に対し懲役17年