【新華社昆明6月11日】中国雲南省大理ペー族自治州剣川県の月湖では朝、スイレンがゆっくりと花びらを開く。穏やかな水面が青空と石造りのアーチ橋を映し、アヒルの群れが泳ぎ回る。静と動の調和が、夏の風景に癒やしをもたらしている。