【新華社フフホト6月11日】中国内モンゴル自治区林業・草原局は年初以来、東北・西北・華北地域で造林を行う「三北防護林」プロジェクトの難関攻略に全力で取り組んできた。特に河套地域（黄河が「几」字形に湾曲する地域）などの重点管理地域に重点プロジェクトを展開している。今年1〜5月に実施した生態建設は1148万4100ムー（約76万6千ヘクタール）に達し、1日平均では7万6千ムー（約5千70ヘクタール）のペースとなっている