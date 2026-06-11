無印良品は、日常の食事で不足しがちな「たんぱく質」や「食物繊維」を手軽に補える冷凍おにぎり4種を、17日から冷凍食品取扱店舗およびネットストアで順次発売する。【写真】「チーズとおかか」味など、新発売される冷凍おにぎり4種近年、健康志向の高まりを背景に、栄養バランスを意識した食品への需要が拡大している。無印良品では、2018年から冷凍食品を展開しており、なかでもキンパやおにぎりなどのごはんメニューは好