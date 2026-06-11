NASA（アメリカ航空宇宙局）は2026年6月5日付で、超音速実験機「X-59」が初の超音速飛行に成功したと発表しました。この成果は、これまで騒音問題によって厳しく制限されてきた陸上での商業超音速飛行の実現を目指す、NASAの「Quesst（Quiet Supersonic Technology）」ミッションにおいて極めて重要なマイルストーンとなります。【▲ 初の超音速飛行に成功したNASAの超音速実験機「X-59」（Credit: NASA / Lori Losey）】静かな超