テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）が11日、放送され、恒例のパネル企画コーナーで「令和の落とし物事情」を特集した。出演者が、それぞれの落とし物や忘れ物に関する経験を語る中、同番組の金曜コメンテーターを務める元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が、かつてともに球場を訪れていた父の茂雄さんに「忘れられて」帰宅されたという有名な逸話が紹介される場面があった。この日は、落とし物の届け