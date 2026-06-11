今回は、略奪婚の過去が知られ、娘が学校でいじめにあったエピソードを紹介します。とても許せない…「不倫して妊娠し、いわゆる略奪婚をした私。結婚後は、夫が建てた大きな家に住むことになりました。ただ、近所中に私が略奪婚をしたことが知られてしまい、居心地が悪かったです。そして娘が小学生になり、近所の公立小学校に通うようになったのですが、ある日、娘に『ママ、不倫って何？』と言われ、唖然としました。どうやら私