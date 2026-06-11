脳に浮腫が見つかり手術を受けたギタリストのMASUMIが11日までにインスタグラムを更新。術後の検査結果を報告した。MASUMIは「先日の開頭手術後の病理検査結果が出ました。確定診断として腫瘍は【良性】であり現状は【寛解】とのことです」と報告。「ご心配をおかけしましたが最高の報告ができて本当に嬉しいですあたたかい応援をいつもありがとうございます！」と喜びと感謝をつづった。病名は「ガングリオグリオーマ【グレード