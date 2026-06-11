MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。6月8日（月）の放送では、ゲストとして登場した見取り図・リリーが、昨今の若者の“恋愛離れ”について持論を展開した。【映像】MEGUMIが“モテ芸人”たちと恋愛トーク！番組の前半では、“モテ芸人”としてリリーとさらば青春の光・東ブクロが登場し、MEGUMIと恋愛にまつわるトークを展開した