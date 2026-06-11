開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、地球のお魚ぽんちゃん氏によるマンガ「霧尾ファンクラブ」のセールが実施されている。 「霧尾ファンクラブ」は、クラスメイトの“霧尾くん”のことが好きな女子高生・三好藍美と染谷波の日常を描く“一方通行ラブコメディ”で、アニメ化もされている作品。 現在Kindleストアでは、本作の1巻と2巻が110円、4巻と5巻が半額以上の割引価格で購入で