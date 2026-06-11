日銀は１１日、国債買いオペを実施。応札倍率は「残存期間１年超３年以下」が２．９８倍、「同３年超５年以下」が２．３０倍、「同５年超１０年以下」が２．２２倍、「同１０年超２５年以下」が３．３３倍となった。 出所：MINKABU PRESS