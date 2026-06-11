トライアルホールディングスが反発している。１０日の取引終了後に発表した５月度の月次売上高速報で、既存店売上高が前年同月比７．２％増と５カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 ゴールデンウィークに総菜を中心とした生鮮食品が売上高を牽引したほか、晴れの日が多く月平均気温が高かったことが夏物季節商品の需要を喚起した。また、前年に比べて休日が２日多かったことも、既存店売