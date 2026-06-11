京都サンガF.C.は11日、MFグスタボ・バヘット(30)との契約が今シーズン限りで満了となることを発表した。ブラジル国籍の同選手は昨年7月に加入。今季はJ1百年構想リーグで6試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MFグスタボ・バヘット(GUSTAVO BARRETO)■生年月日1995年12月10日(30歳)■国籍ブラジル■身長/体重181cm/78kg■経歴クリシューマEC U-20(ブラジル)-クリシューマEC(ブラジル)-アソシアソン・