高知ユナイテッドSCは11日、下平隆宏氏(54)がトップチームの監督に就任することを発表した。下平氏はこれまで柏レイソル、横浜FC、大分トリニータ、V・ファーレン長崎などを指揮。今年から大分市をホームタウンとするジェイリースFC(JFL)のクラブアドバイザーを務めていた。就任に際してクラブ公式サイトを通じ、「この素晴らしいクラブで指揮を執れることを大変光栄に思いますし、この機会を与えていただいたクラブ関係者の