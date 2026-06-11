開催：2026.6.11 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 4 - 6 [ツインズ] MLBの試合が11日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとツインズが対戦した。 タイガースの先発投手はフラムバー・バルデス、対するツインズの先発投手はマイク・パレデスで試合は開始した。 2回表、6番 ロイス・ルイス 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでツインズ得点 DET 0-1 MIN