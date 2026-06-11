開催：2026.6.11 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 4 - 6 [レンジャーズ] MLBの試合が11日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとレンジャーズが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はセス・ルーゴ、対するレンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴアで試合は開始した。 2回裏、9番 アイザック・コリンズ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロ